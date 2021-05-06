مباشر.. الزمالك 2 - 1 سموحة.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وسموحة، في الجولة العشرين من مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد القاهرة.

الزمالك يحتل الصدارة برصيد 41 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

ويبدأ الزمالك بالتشكيل التالي: حراسة المرمى : محمد عواد - خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - خط الوسط: أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من : محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، حازم إمام، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، يوسف "أوباما"، مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

ويبدأ سموحة المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان- خط الدفاع: رجب نبيل، شريف رضا، محمود البدري، أطهر الطاهر - خط الوسط: محمود عبدالحليم، محمد متولي، أحمد عبدالقادر، مصطفى فتحي - الهجوم: ديرك تسيبامبي، عبدالكبير الوادي.

تفاصيل المباراة:

لجأ الحكم محمد الحنفي مبكرًا للفيديو بعد التحام لطارق حامد مع عبدالكبير الوادي مهاجم سموحة داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

وهدد أحمد عبدالقادر مرمى محمد عواد مرتين الآولى بعد تمريرة رائعة من تسيبامبي ولكن كرته مرت بجوار القائم، بعدها بدقيقة مر عبدالقادر بطريقة رائعة من محمود علاء قبل أن يسدد بجوار القائم.

وفي الدقيقة 15 لعب زيزو كرة عرضية لم تجد من يتابعها لتتحول لضربة مرمى.

ولعب شيكابالا كرة عرضية في الدقيقة 17 لتجد رأس بنشرقي الذي سجلها في شباك الهاني سليمان محرزًا الهدف الأول للزمالك.

لم يهنأ الزمالك، فرد سموحة سريعا بتسديدة لمصطفى فتحي على حدود منطقة الجزاء سددها في شباك محمد عواد محرزا التعادل للفريق الأزرق.

وفي الدقيقة 42، نجح طارق حامد في تسجيل الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أجرى كارتيرون تبديلان بنزول أوباما وإسلام جابر، بدلا من شيكابالا وأحمد سيد زيزو.