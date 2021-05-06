لحظة بلحظة.. الاتحاد 0 - 0 الأهلي.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الاتحاد السكندري ونظيره الأهلي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر الحالي فريق الزمالك لكن الفريق الأحمر خاض 17 مباراة مقابل 19 مباراة للأبيض، في المقابل يأتي فريق الاتحاد السكندري بالمركز الخامس برصيد 29 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه - صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، محمود رزق، السيد سالم، هشام صلاح

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، عبد السميع سيمو، مروان عطية، عمار حمدي

المهاجم: إيمانويل أوكوي

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلقت المباراة بالوقوف دقيقة حداد على روح رمز النادي المصري الراحل مدحت فقوسة وأمين صندوق النادي الأهلي الأسبق، محمود باجنيد.

وجاءت الخطورة الأولى في الدقيقة 7 بتسديدة قوية من لاعب الأهلي ديانج تصدى لها محمد صبحي حارس الاتحاد، ليرد الفريق السكندري بهجمة في الدقيقة التالية ولكن لم يستطع لاعب الاتحاد أوكري السيطرة على الكرة وخرجت لرمية مرمى.

وفي الدقيقة 14 وصلت الكرة لعمرو السولية على يمين منطقة جزاء الاتحاد ولكنه لم يُسدد الكرة باتقان ومرت تسديدته بعيدة عن المرمى.

وعاد الأهلي لتمثيل خطورة في الدقيقة 16 بتسديدة من مروان محسن من منطقة جزاء الاتحاد ولكن أمسك بها محمد صبحي ليرد عليها الاتحاد بتسديدة في الدقيقة 17 من عمر حمدي ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 27 سدد عمار حمدي كرة قوية ولكنها ارتطمت بشباك الأهلي من الخارج.

وأرسل محمود وحيد في الدقيقة 28 عرضية من يسار الملعب أبعدها دفاع الاتحاد لتصل إلى عمرو السولية على حدود منطقة جزاء الفريق السكندري ليسددها أعلى مرمى محمد صبحي.

وفي الدقيقة 32 توقف اللعب لالتقاط الأنفس وشرب المياه قبل أن يُستأنف اللقاء

وسدد ياسر إبراهيم في الدقيقة 35 كرة ضعيفة من أمام منطقة جزاء الاتحاد أمسك بها حارس الفريق السكندري محمد صبحي رد عليها خالد الغندور في الدقيقة 37 بتسديدة ضعيفة من أمام منطقة جزاء الأهلي أمسك محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 38 مرر محمد مجدي "أفشة" الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد لزميله حسين الشحات الذي سددها بجانب القائم الأيسر لمرمى الفريق السكندري.

وفي الدقيقة 45+2 وصلت الكرة لحسين الشحات أمام منطقة جزاء الاتحاد ليُسددها أعلى المرمى ومعها يُطلق الحكم صافرة النهاية.

وفي الدقيقة 48 أرسل ديانج الكرة داخل منطقة الجزاء لمروان محسن ليحصل منها على ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 49 سدد بدر بانون الكرة بنجاح في مرمى الاتحاد.

في الدقيقة 52 أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الاتحاد عمار حمدي للاعتراض.

وفي الدقيقة 55 أرسل حسين الشحات عرضية من يمين الملعب وصلت لمحمد مجدي "أفشة" داخل منطقة جزاء الاتحاد ليحولها برأسه لهدف ثانِ.

وفي الدقيقة 60 أجرى موسيماني تغييرين بالدفع بطاهر محمد طاهر بدًلا من حسين الشحات وأيمن أشرف بدلًا من ياسر إبراهيم.

وفي الدقيقة 63 سجل بدر بانون الهدف الثالث للأهلي بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد من عرضية محمود وحيد ولكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل بعد إشارة من حكم الفيديو.