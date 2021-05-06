الغندور وعمار يقودان تشكيل الاتحاد أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل الفريق لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب الإسكندرية مساء اليوم الخميس.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي؛

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: داميون لوي، محمود رزق، السيد سالم، هشام صلاح



الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، عبد السميع سيمو، مروان عطية، عمار حمدي

الهجوم: إيمانويل أوكوي