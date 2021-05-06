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التشكيل الرسمي.. أحداد يقود هجوم الزمالك أمام سموحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس أمام نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك الذي أعلنه كارتيرون لمباراة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط: أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من : محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، حازم إمام، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، يوسف "أوباما"، مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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