رسميا.. محمد صلاح يفوز بجائزة عالمية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن الحساب الرسمي لجائزة لوريوس العالمية للإلهام الرياضي فوز النجم المصري محمد صلاح بالجائزة لعام 2021 بحسب ما أعلنه النجم لويس فيجو عبر تويتر.

وكتب الحساب الرسمي للجائزة عبر تويتر: "جائزة لوريوس العالمية الرياضية تذهب لمحمد صلاح."

وأضاف الحساب: "في عام نجح فيه صلاح في قيادة ليفربول للفوز بلقب البريميرليج بعد غياب 30 عامًا، بالإضافة إلى مشروعات هامة في موطنه، التبرع بالأموال لبناء المدارس والمستشفيات."

جائزة لورويس الرياضية العالمية هي جوائز تُمنح للرياضيين على الإنجازات الرياضية على مدار العام وتم تأسيسها في عام 1999 من قبل مؤسسة Laureus Sport for Good Foundation

أول حفل للجائزة أقيم في 25 مايو 2000 في مونت كارلو في حفل شهد إلقاء الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا كلمة.

ويعد لاعب التنس السويسري روجر فيدرر هو الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة بعدد 6 مرات.