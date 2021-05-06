موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراة الاتحاد لحساب الجولة 20 من عمر دوري WE المصري.

وقرر موسيماني الدفع بمروان محسن في الخط الأمامي في هذه المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر الحالي فريق الزمالك لكن الفريق الأحمر خاض 17 مباراة مقابل 19 مباراة للأبيض، في المقابل يأتي فريق الاتحاد السكندري بالمركز الخامس برصيد 29 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السوليه - صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم : مروان محسن