الدوري المصري | مشاهدة فيديو اهداف مباراة الزمالك وسموحة

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الخميس 6 مايو 2021، لحساب الجولة 20 من المسابقة.

يستضيف الزمالك مساء اليوم فريق سموحة على ستاد القاهرة الدولي، وعينه على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة تصدر الدوري المصري واستغلال خسارة غريمه التقليدي الأهلي فى المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة.

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، جمعها بعد خوض 19 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 37 نقطة لكنه خاض 17 مباراة فقط، وحقق الفارس الأبيض 12 فوز و 5 تعادلات وخسر مباراتين.

على الجانب الآخر يدخل سموحة اللقاء محتلا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة جمعها بعد خوض 19 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة، وخسر مباراة وحيدة.

وتعادل الزمالك فى الجولة الماضية من الدوري المصري أمام بيراميدز بنتيجة 1-1، كما تعادل فريق سموحة ايضا أمام فريق الاتحاد فى ديربي الاسكندرية بنتيجة 2-2.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الزمالك وسموحة فى الدوري المصري هذا الموسم قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2-صفر، فى المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالاسكندرية.