بث مباشر | شاهد مباراة ارسنال وفياريال في الدوري الاوروبي “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت وكورة لايف لـ مشاهدة مباراة ارسنال وفياريال في قمة مباريات اليوم الخميس، لحساب اياب نصف نهائي الدوري الاوروبي.

يستضيف ملعب الامارات شمال العاصمة لندن مباراة ارسنال ضد فياريال، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ينقل بث مباشر مباراة ارسنال وفياريال على قناة بي إن سبورتس بريميم 1، بصوت المعلق الرياضي الليبي محمد بركات، كما تنقل على قناة سبورت tv 4 البرتغالية، وقناة كانال 9 الدنماركية، وقناة موفي ستار ليجا دي كامبيونيس، وقناة BT sport extra 1.

انتهت مباراة الذهاب بين فياريال الاسباني وارسنال الانجليزي، بتفوق فياريال بنتيجة 1/2 على ملعب لاسيراميكا نهاية الأسبوع الماضي، وشهدت طرد سيبايوس من آرسنال، وكابويه من فياريال خلال الشوط الثاني.

وسيغيب عن صفوف فياريال الاسباني الظهير الأيمن الأرجنتيني الشاب “خوان فويث” بداعي إصابة عضلية، وسيتواصل غياب نجم الوسط “إيبورا” للمباراة الـ 34 على التوالي بسبب إصابة الركبة التي ألمت به أمام ريال بيتيس في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وتُعد مباراة اليوم هي السادسة في تاريخ مواجهات ارسنال وفياريال في المنافسات الأوروبية منذ عام 2006 حتى الآن.

وكان فوز فريق الغواصات الصفراء – فياريال- الأسبوع الماضي هو الأول له أمام ارسنال، حيث خسر فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2006 بهدف دون رد على ملعب آرسنال القديم “هايبوري” في آخر مباريات فريق المدفعجية على هذا الملعب قبل الهدم والانتقال إلى ملعب الإمارات.

وانتهى لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2006 بالتعادل السلبي، وأضاع ريكيلمي ركلة جزاء تصدى لها الحارس الألماني يانز ليمان في الدقائق العشر الأخيرة.

وبعد ثلاث سنوات من تلك المباراة، عاد الفريقان ليتواجها من جديد لكن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2009، وانتهى اللقاء الأول بالتعادل 1/1 على ملعب إل مدريجال، وفي الإياب سقط فياريال بنتيجة 3/صفر على ملعب الإمارات.

ارسنال 0-0 فياريال

ملعب الامارات (شمال لندن -انجلترا)

الدوري الأوروبي (إياب نصف النهائي)

الساعة 19:00 GMT

تشكيلة ارسنال اليوم: بيرند لينو – شاكا – ماري – هولدينج – توماس بارتي – سميث روي – هيكتور بيليرين – بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – نيكولاس بيبي – أوباميانج.

تشكيلة فياريال اليوم: رولي – باو توريس – راؤول ألبيول – ماريو جاسبر – ألفونسو بيدرازا – فرانسيس كوكلين – داني باريخو – مانو تريجوروس – سامويل شوكويزي – باكو ألكاثير – جيرارد مورينو.

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