بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، في قمة مباريات الدوري المصري اليوم الخميس، 6 مايو، لحساب الجولة 20، والمقرر لها على ستاد الاسكندرية.

تنطلق مباراة الاهلي اليوم أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

تنقل المباراة في بث مباشر على قناة أون تايم سبورت HD 1 بصوت المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني، كما تذاع على راديو أون سبورت إف إم، وشبكة الشباب والرياضة.

يدخل الاهلي مباراة اليوم برغبة تحقيق الفوز وإيقاف نزيف النقاط الذي تعرض له في الجولتين الماضيتين بالتعادل مع الجونة والخسارة أمام غزل المحلة، الأمر الذي سيصعب المواجهة كثيرًا على الاتحاد السكندري الذي خسر هو الآخر من بيراميدز ثم تعادل مع سموحة في الجولتين الماضيتين.

وفوت مدرب الاهلي “بيتسو موسيماني” فرصة الاقتراب من الزمالك المتصدر بـ 41 نقطة، لتتبقى له مباراتين مؤجلتين عليه الفوز بهما إذا ما أراد الحفاظ على وظيفته كمدير فني للفريق.

ويحتل الاهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث، أما الاتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 19 مباراة، متفوقًا على جاره “سموحة” السادس بفارق نقطة واحدة.

وانتهت آخر مواجهة بين الاهلي والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد، من بينهم ثلاثة أهداف سُجلت في الشوط الثاني، وذلك يوم 28 ديسمبر 2020، أما آخر لقاء أقيم على ملعب الاتحاد في الاسكندرية فقد انتهى بالتعادل السلبي يوم 14 سبتمبر 2020.

وكاد الاهلي يتعرض للخروج من نصف نهائي كأس مصر موسم 2020/2019 على يد الاتحاد السكندري، حيث تأخر بهدف حتى الدقائق الـ 15 الأخيرة التي شهدت تسجيله لهدفين متتاليين من توقيع محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي.

الاهلي 0-0 الاتحاد السكندري

ملعب الاسكندرية الدولي

الدوري المصري (الجولة 20)

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تشكيلة الاهلي اليوم: محمد الشناوي – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني – محمود وحيد – آليو ديانج – عمرو السولية – حسين الشحات – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – مروان محسن.

تشكيلة الاتحاد السكندري اليوم: محمد صبحي – محمد سالم. – داميون لوي – محمد رزق – عمار حمدي – أحمد نبيل – مروان عطية – خالد متولي – إبراهيم عبد السميع – هشام صلاح – إيمانويل أوكوي.

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