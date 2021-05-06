بث مباشر | مشاهدة مباراة الفيصلي وشباب الاردن فى الدوري الاردني (صور:Google)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الفيصلي وشباب الاردن فى الدوري الاردني، فى قمة مباريات اليوم الخميس 6 مايو 2021، لحساب الجولة الخامسة.

يستضيف ملعب عمان الدولي قمة اليوم فى الدوري الاردني بين الفيصلي ومضيفه شباب الاردن، وسيسعي أسود غمدان الي تحقيق الفوز لمواصلة صدارته لجدول الترتيب، وعلى الجهة المقابلة يسعي الزعيم لأقتناص الثلاث نقاط لمزاحمة مضيفه اليوم على الصدارة.

ويدخل شباب الاردن اللقاء فى صدارة جدول ترتيب الدوري الاردني برصيد 10 نقاط، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادل فى لقاء وحيد.

على الجانب الآخر يحتل الفيصلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاردني برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى لقاءين، وتعرض لهزيمة وحيدة.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت بالجولة 13 فى الدوري الاردني الموسم الماضي، والتي شهدت فوز الفيصلي بنتيجة 3-1، فى المباراة التي اقيمت على ستاد عمان الدولي.

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي وشباب الاردن فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش، 22:30 بتوقيت الاردن، وتنقل المباراة على القناة الرياصية الأردنية.

شباب الاردن (0-1) الفيصلي

الدوري الاردني (الجولة 5)

ملعب عمان الدولي

جارية الآن

احداث المباراة

الدقيقة (13) جول – أحمد العرسان – الفيصلي

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