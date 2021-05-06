يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة روما ومانشستر يونايتد فى الدوري الاوروبي، ضمن مباريات اليوم الخميس 6 مايو 2021، فى إياب نصف النهائي.

يستقبل روما الايطالي نظيره مانشستر يونايتد الانجليزي على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الايطالية روما، وسيسعي من خلالها فريق الذئاب لتعويض خسارته الكبيرة ذهابا، وتحقيق ريمونتادا تاريخية على حساب الشياطين الحمر.

ويتفوق الفريق الإنجليزي بعد الفوز ذهابا في ملعب أولد ترافورد بنصف دستة أهداف مقابل هدفين، وبات قريبا من التأهل إلى نهائي البطولة، التي يسعى للتتويج بها، ولكن عليه أولا الإطاحة بذئاب العاصمة الإيطالية.

ولا يوجد سبيل أمام فريق روما سوى تحقيق الفوز بنتيجة 4-0 أو 5-1، أو بفارق أكبر من أربعة أهداف، لكي يقطع تذكرة التأهل إلى نهائي الدوري الاوروبي “يوروباليج”.

فى المقابل يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم، وفي جعبته العديد من فرص التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيصعد حال تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة، كما أن الخسارة بفارق 3 أهداف تمنح الشياطين الحُمر بطاقة التأهل أيضا إلى المباراة النهائية.

تنطلق صافرة بداية مباراة روما ومانشستر يونايتد فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الألماني “فيليكس بريش”.

وتنقل مباراة روما ومانشستر يونايتد فى الدوري الإوروبي على قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميم 2 بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما تُنقل ايضا على قناة سكاي سبورت الايطالية.

روما (2-1) مانشستر يونايتد

الدوري الاوروبي (إياب نصف النهائي)

ملعب الأولمبيكو

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تشكيلة روما اليوم | انتونيو ميرانتي – برونو بيريز – روجير إيبانيز – كريس سمولينج – ريك كارسدورب – جيانلوكا مانشيني – بريان كريستانتي – هنريك مخيتريان – لورينزو بيليجريني – بيدرو رودريجيز – إدين دجيكو.

تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم | دي خيا – لوك شو – هاري ماجواير – إيريك بايلي – آرون وان بيساكا – فريد – دوني فان دي بيك – بول بوجبا – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – ادينسون كافاني.

احداث المباراة

الدقيقة (39) جول – كافاني – مانشستر يونايتد

الدقيقة (57) جول – دجيكو – روما

الدقيقة (60) جول – بريان كريستانتي – روما

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