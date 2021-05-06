الكاف يُقدم موعد مباراة الوداد ومولودية الجزائر في دوري ابطال افريقيا

تقرير | الوداد، نهاية كسول طمع في حق غير مشروع!

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” تقديم موعد مباراة الوداد ومولودية الجزائر في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لمدة 24 ساعة.

وجدول الكاف مباراة الوداد المغربي أمام مولودية الجزائر يوم الجمعة الموافق 14 مايو 2021 بدلاً من إقامتها يوم السبت 15 مايو.

وتنطلق مباراة الوداد ومولودية الجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب 5 جويلية في العاصمة الجزائرية.

وكان الوداد قد ترشح إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد تصدره لمجموعة ضمت أندية كايزر تشيفز وحوريا كوناكري وبيترو أتلتيكو.

أما مولودية الجزائر فقد ترشح على حساب وصيف النسخة الماضية “الزمالك” باحتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي تصدرها نادي الترجي التونسي، وتذيلها فريق تونغيث السنغالي.