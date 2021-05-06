مودريتش يدعو لنسيان تشيلسي والتركيز على 4 نهائيات في الليجا

دعا نجم وسط ريال مدريد “لوكا مودريتش” زملائه في الفريق بنسيان ما حدث أمام تشيلسي في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، والتركيز على الأربع مباريات المتبقية في الليجا لإنقاذ الموسم.

وودع ريال مدريد من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، ليلة أمس الاربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام تشيلسي، علمًا بأنه تعادل في الذهاب 1/1.

وقال لوكا مودريتش عبر حسابه الرسمي على موقع انستاجرام “لقد أخفقنا لكن يجب علينا أن ننهض. سنقدم كل شيء في الـ 4 نهائيات المتبقية لنا في الدوري الاسباني (الليجا)”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي سيحل ضيفًا على برشلونة في الجولة الـ 35 مطلع الأسبوع المقبل.

ويستضيف ريال مدريد رابع جدول ترتيب الليجا “إشبيلية” في الجولة 35 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم الأحد 9 مايو الجاري.

وسيلعب ريال مدريد خارج قواعده أمام غرناطة وأثلتيك بلباو في الجولتين 36 و37 يومي 13 و16 مايو الجاري، على أن يختتم مبارياته هذا الموسم باستضافة فياريال يوم 23 مايو.