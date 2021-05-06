النجم المصري محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021

فاز نجم ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، اليوم الخميس بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021.



وتنضاف هذه الجائزة لسلسة الإنجازات التي حققها الفرعون المصري مع ناديه الإنكليزي ليفربول ومنتخب بلاده مصر.



من جهة أخرى، نال نادي بايرن ميونيخ الألماني جائزة لوريوس لأفضل فريق لعام 2021.



وآلت جائزة أفضل رياضي لنجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال في حين عاد لقب أفضل رياضية لليابانية ناومي أوساكا.



أما جائزة أفضل مناصر رياضي للعام ذاته فقد كانت من نصيب نجم الفورمولا وان البريطاني لويس هاميلتون لمواقفه في محاربة العنصرية.

