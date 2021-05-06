شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو للاعبي الأهلي والزمالك: «أنتم في نعمة كبيرة.. قدروا قيمة القميص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه معتز إينو، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بناديي الاهلي والزمالك، وذلك بعد سوء النتائج في المباريات الأخيرة.

وقال معتز اينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «على لاعبي الأهلي والزمالك أن يقدروا قيمة القميص الذي يلعبون له»، مؤكدًا: «التعادل بالنسبة للأهلي والزمالك خسارة».

وأضاف: «انتم في نعمة كبيرة، لذلك يجب أن تبذلوا أقصى جهد لكم من أجل تحسن النتائج في المباريات المقبلة».

وكان الأهلي تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام غزل المحلة بهدف نظيف، في حين تعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق.