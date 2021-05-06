شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: ما حدث من الزمالك وبيراميدز «سمك لبن تمر هندي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، مسؤولي ناديي الزمالك وبيراميدز.

ويأتي ذلك بسبب مطالبة الناديين بإعادة مباراتهما في بطولة الدوري التي اقيمت الأحد الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها جهاد جريشة، حكم اللقاء.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «ما حدث من مسؤولي الزمالك وبيراميدز، (سمك لبن تمر هندي)»، مضيفا :«الزمالك طلب إعادة مباراة بيراميدز، ورحب النادي السماوي بإعادة المباراة، ولكن دون أن يرسل الناديين أي خطاب رسمي لاتحاد الكرة».



وأضاف: «ما بحدث في الدوري المصري لا يمكن أن نراه في أي دوري في العالم»، مشيرا :«الأهلي هو أقوى نادي في مصر، بسبب المنظومة الاحترافية التي يتم بها إدارة فريق الكرة».