شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة (0-0) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك نظيره سموحة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في المباراة المقررة بينهما في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل نادي الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: أشرف بن شرقي – طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد “زيزو”- محمود عبد الرازق “شيكابالا”

خط الهجوم : حميد أحداد

أما سموحة، فيدخل المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمود البدري - رجب نبيل - أطهر الطاهر

خط الوسط: شريف رضا - محمد كناريا - محمود حليمو - أحمد عبدالقادر - عبدالكبير الوادي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: ديريك نسيبامبي