اخبار الرياضه

مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة (0-0)

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة (0-0) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك نظيره سموحة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في المباراة المقررة بينهما في إطار الجولة 20 من بطولة الممتاز.

ويدخل نادي الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: أشرف بن شرقي – طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد “زيزو”- محمود عبد الرازق “شيكابالا”

خط الهجوم : حميد أحداد

أما سموحة، فيدخل المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمود البدري - رجب نبيل - أطهر الطاهر

خط الوسط: شريف رضا - محمد كناريا - محمود حليمو - أحمد عبدالقادر - عبدالكبير الوادي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: ديريك نسيبامبي

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا