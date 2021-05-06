شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري (0-0) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الاتحاد السكندري نظيره الأهلي على ملعب ستاد الإسكندرية، اليوم الخميس، في المباراة المقررة بينهما في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمار حمدي- محمود رزق- داميون لوي- السيد سالم

الوسط: عبدالسميع إبراهيم- هشام صلاح- خالد الغندور- مروان عطية- أحمد نبيل مانجا

الهجوم: إيمانويل أكوي

أما الأهلي فيخوض المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن.

أبرز أحداث المباراة