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مروان محسن يقود هجوم الأهلي في مواجهة الاتحاد

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من على لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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