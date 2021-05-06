شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم الأهلي في مواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد في الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود وحيد وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات.
خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من على لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام.