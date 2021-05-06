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شيكابالا يقود تشكيل الزمالك في مواجهة سموحة

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية للفريق استعدادا لمواجهة سموحة، في اللقاء المقرر له بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: أشرف بن شرقي – طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد “زيزو”- محمود عبد الرازق “شيكابالا”

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف “أوباما” ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

ويحتل الفريق قمة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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