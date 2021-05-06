شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم تعديل عقد عبدالله جمعة بعد «القمة».. والإدارة تؤجل البت في مصير أوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر مسؤولو نادى الزمالك الانتهاء من مباراة القمة أمام النادى الأهلى، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في الجولة 21 لبطولة الدورى العام من أجل الاجتماع مع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر، لحسم مسألة تجديد عقده، الذي ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد أبدى ترحيبه بالتجديد للقلعة البيضاء، لكن شريطة تقديره ماديًا بما يليق بمستواه الذي يقدمه مع الفريق، خصوصًا أنه يرى أن عقده الحالى مع النادى ضعيف ماديًا مقارنة بما يحصل عليه بعض زملائه. ويرغب باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، في حسم ملف التجديد مع «جمعة»، في ظل كبر سن محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر، حيث يرى المدرب أن «جمعة» وأحمد فتوح هما مستقبل هذا المركز في الفريق خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رغبة المدير الفنى في حسم ملف تجديد عدد من اللاعبين، الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء في أسرع وقت حتى يحدث استقرار داخلى بينهم.

وكان «جمعة» قد خرج من قائمة الزمالك لمباراة سموحة، التي أُقيمت في الجولة الـ20 لبطولة الدورى العام بسبب إصابته بجزع في الركبة، وفضل «كارتيرون» عدم المجازفة به لتجهيزه جيدًا لمواجهة الأهلى يوم الإثنين المقبل.

من ناحية أخرى، تلقى يوسف أوباما، لاعب وسط الزمالك، عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين من نادى الأهلى القطرى للانتقال إلى صفوفه بعد نهاية الموسم.

وقررت إدارة النادى إرجاء مناقشة العرض سواء مع وكيل اللاعبين أو اللاعب نفسه إلى حين الانتهاء من الموسم، حيث يرغب مسؤولو النادى في عدم تشتيت ذهن «أوباما».