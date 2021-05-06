شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل الفريق الذي سيواجه الأهلي بعد قليل في المباراة التي تجمعهما على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: في حراسة المرمي محمد صبحي، وفي الدفاع داميون لوي ومحمود رزق وهشام صلاح والسيد سالم وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وعمار حمدي وعبد السميع وايمانيول اوكوي.

فيما يتكون تشكيل الأهلي من: