شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يقود سموحه أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لسموحة تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الزمالك بعد قليل فى الجولة العشرين للدورى فى المباراة المقررة بينهما باستاد القاهرة .
وجاء التشكيل على النحو التالى :-
حراسة المرمى :الهانى سليمان
خط الدفاع : شريف رضا – رجب نبيل – محمود البدرى – اطهر الطاهر
خط الوسط : محمد كناريا – محمود حليمو - - مصطفى فتحى – عبد الكبير الوادى – أحمد عبد القادر
خط الهجوم : ديريك نيسيبامبى
بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:-
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي
خط الوسط: أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"
خط الهجوم : حميد أحداد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف "أوباما" ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.