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مصطفى فتحى يقود سموحه أمام الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لسموحة تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الزمالك بعد قليل فى الجولة العشرين للدورى فى المباراة المقررة بينهما باستاد القاهرة .

وجاء التشكيل على النحو التالى :-

حراسة المرمى :الهانى سليمان

خط الدفاع : شريف رضا – رجب نبيل – محمود البدرى – اطهر الطاهر

خط الوسط : محمد كناريا – محمود حليمو - - مصطفى فتحى – عبد الكبير الوادى – أحمد عبد القادر

خط الهجوم : ديريك نيسيبامبى

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:-

 

حراسة المرمى : محمد عواد

 

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي

 

خط الوسط: أشرف بن شرقي -  طارق حامد  - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" 

 

خط الهجوم : حميد أحداد

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف "أوباما" ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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