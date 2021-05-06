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محمود متولى يظهر مع لاعبى الأهلى فى استاد الإسكندرية بعد فترة غياب طويلة

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القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة الأول بنادى الأهلى، إلى ملعب إستاد الإسكندرية الدولى، استعدادا لمواجهة سيد البلد نادى الاتحاد السكندرى، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة 20 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

محمود متولى
محمود متولى

ونشر الحساب الرسمى للأهلى، عبر تويتر، صور وصول اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى بيتسو موسيمانى، فيما ظهر محمود متولى فى مقدمة اللاعبين بعد فترة غياب طويلة لأكثر من 9 أشهر، بسبب إصابته بالرباط الصليبى.

بدر بانون
بدر بانون

ويتجدد لقاء الأهلى فى بطولة الدورى الليلة عندما يحل ضيفاً عل الإتحاد السكندرى فى التاسعة والنصف من مساء اليوم، الخميس، بإستاد الاسكندرية فى الجولة الـ20 من بطولة الدورى.

موسيمانى وقمصان
موسيمانى وقمصان

ويترقب جمهور الأهلى مباراة الليلة، كونها تأتى بعد فترة من تراجع الأداء والنتائج وكان أخرها الخسارة من غزل المحلة بهدف نظيف فى الجولة الـ19 للدورى ومن قبلها الخسارة من سموحة ثم السقوط فى فخ التعادل أمام الجونة وهى نتائج أثارت القلق بين جماهير الأهلى.

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ويدخل الأهلى مباراة الليلة فى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة ، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 وخسر مباراتين ، أما الإتحاد السكندرى فيحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة حيث فاز فى 8 وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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