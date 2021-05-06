شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى يظهر بـ"نظارة" قبل مواجهة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى استاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهة سموحة، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة 20 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.



فريق الزمالك

ونشر الحساب الرسمى للزمالك، عبر تويتر، صور وصول اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون، فيما ظهر النجم التونسى فرجانى ساسى، مرتديا نظارة طبية قبل بدء عمليات الإحماء.



كارتيرون

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة فى التاسعة والنصف مساء، فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز، التى تقام باستاد القاهرة الدولي، ويحتل الفريق الأبيض صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، فى حين يأتى الفريق السكندرى بالمركز السادس برصيد 28 نقطة.



ساسى بالنظارة

ويفتقد فريق الزمالك فى مباراة اليوم لخدمات أربعة لاعبين شاركوا فى مباراة الدور الأول بين الفريقين التى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما أشرف بن شرقى وأحمد فتوح.





ويغيب عن مباراة الزمالك وسموحة المغربى محمد أوناجم بعد إعارته لنادى الوداد المغربى فى يناير الماضي، بجانب إمام عاشور لاعب الوسط للإيقاف، وعمر السعيد بعد إعارته لنادى الجونة فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالإضافة إلى محمد أبو جبل حارس المرمى لإصابته بفيروس كورونا.

ويتصدر أشرف بن شرقى قائمة هدافى الزمالك قبل مباراة اليوم أمام سموحة برصيد 9 أهداف، ويأتى فى المركز الثانى فى ترتيب هدافى الدورى خلفا لكل من عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى وأحمد سمير لاعب الطلائع.