شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية لمواجهة الاتحاد وموسيماني يعاين الملعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى استاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم السبت في المباراة التي تجمعهما على ملعب الإسكندرية شمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
فيما حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على معاينة أرضية ملعب الإسكندرية قبل مباراة الاتحاد من أجل الاطمئنان على حالة الأرضية.
ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاث.. ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 37 نقطة جمعها من17مواجهة.
فيما يدخل الاتحاد مواجهة اليوم في المركز الخامس برصيد29 نقطة جمعها من19مباراة.
وشهدت القائمة عودة محمود متولي وبدر بانون وأيمن أشرف بعد التعافي من الإصابة التي تسببت في غيابهم عن تشكيلة الفريق في المباريات الفترة الماضية.
وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.