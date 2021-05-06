شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية لمواجهة الاتحاد وموسيماني يعاين الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى استاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم السبت في المباراة التي تجمعهما على ملعب الإسكندرية شمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على معاينة أرضية ملعب الإسكندرية قبل مباراة الاتحاد من أجل الاطمئنان على حالة الأرضية.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاث.. ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 37 نقطة جمعها من17مواجهة.

فيما يدخل الاتحاد مواجهة اليوم في المركز الخامس برصيد29 نقطة جمعها من19مباراة.

وشهدت القائمة عودة محمود متولي وبدر بانون وأيمن أشرف بعد التعافي من الإصابة التي تسببت في غيابهم عن تشكيلة الفريق في المباريات الفترة الماضية.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.