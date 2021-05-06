شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريقى الزمالك وسموحة لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وصل أتوبيس فريق الزمالك لاستاد القاهرة أستعدادا لمواجهة فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري وسيعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل الفريق بعد قليل عقب معاينة اللاعبين لارض الملعب وقبل أجراء عمليات الاحماء.
كما وصلت حافلة سموحة لخوض اللقاء المرتقب والذى سوف ينطلق في التاسعة والنصف من مساء اليوم .
ويفتقد فريق الزمالك في مباراة اليوم لخدمات أربعة لاعبين شاركوا في مباراة الدور الأول بين الفريقين التي فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد فتوح.
ويتصدر أشرف بن شرقي قائمة هدافي الزمالك قبل مباراة اليوم أمام سموحة برصيد 9 أهداف، ويأتي في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري خلفا لكل من عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري وأحمد سمير لاعب الطلائع.