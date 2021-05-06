وصول فريقى الزمالك وسموحة لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الليلة

القاهرة - سامية سيد -

وصل أتوبيس فريق الزمالك لاستاد القاهرة أستعدادا لمواجهة فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري وسيعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل الفريق بعد قليل عقب معاينة اللاعبين لارض الملعب وقبل أجراء عمليات الاحماء.

كما وصلت حافلة سموحة لخوض اللقاء المرتقب والذى سوف ينطلق في التاسعة والنصف من مساء اليوم .

ويفتقد فريق الزمالك في مباراة اليوم لخدمات أربعة لاعبين شاركوا في مباراة الدور الأول بين الفريقين التي فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد فتوح.

ويتصدر أشرف بن شرقي قائمة هدافي الزمالك قبل مباراة اليوم أمام سموحة برصيد 9 أهداف، ويأتي في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري خلفا لكل من عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري وأحمد سمير لاعب الطلائع.