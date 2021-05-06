شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو الجبلاية واتحاد اليد للجنة الأولمبية في خطاب رسمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بخطاب إلى اللجنة الأولمبية المصرية تستعرض فيه المخالفات التي قامت بها اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد بخصوص القرار الصادر عن اتحاد اليد بجلسة ١ مايو باعتبار الزمالك بطلا لدوري المحترفين موسم 2019 - 2020، واعتبار النادي الأهلي بطلا لبطولة لكأس مصر عمومي الرجال لنفس الموسم وذلك لكون الزمالك والأهلي حاملي لقب البطولتين في الموسم قبل الماضي.
وذكر الزمالك في خطابه الرسمي أن القرار الصادر عن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد اليد مخالفة صارخة للوائح النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد، وكذا مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد والمعايير والمواثيق الأولمبية الدولية، لأنه لا يوجد ما يسوغ منح الأهلي لقب كأس مصر.
وأهدر اتحاد اليد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدالة المنافسة فيما يخص بطولة كأس مصر التي تم إيقافها من الدور قبل النهائي وذلك بالمخالفة للوائح النظام الأساسي لاتحاد اليد والاتحاد الدولي.
كما تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بخطاب إلى اللجنة الأولمبية المصرية تستعرض فيه المخالفات التي قامت بها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بخصوص بطولة الجمهورية ٩٩، والتي شهدت مخالفة واضحة للوائح المنظمة للبطولة بعدم منح الزمالك لقب بطولة ٩٩ بحسب اللائحة التي تنصف الزمالك.
وقرر مسئولو اتحاد الكرة اللجوء لمباراة فاصلة بين الزمالك والأهلي لحسم لقب بطولة ٩٩، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة.
وبحسب اللائحة المنظمة للبطولة والمعتمدة من اتحاد الكرة فإن الزمالك هو بطل الجمهورية ٩٩، إلا إن اتحاد الكرة قرر مخالفة اللائحة.