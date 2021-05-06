شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشيد بالتحكيم ويؤكد نتمنى استمراره فى التألق والإزدهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد علاء وحيد المتحدث باسم الإسماعيلى بأداء التحكيم المصرى ، مؤكدا بأن التحكيم فى المباريات الأربع الماضية للفريق على قدر المسئولية ويعطى كل ذى حق حقه ويقدم أفضل ما لديه من أجل خروج المباراة فى أفضل شكل.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزا مثيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف :"لانقول ذلك بعد الفوز فقط نعلم جيدا أن التحكيم يقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية ودائما مايسعى للتطوير من نفسه وهو ماينعكس على النهوض بالكرة المصرية نحو الأفضل".

وواصل :"عانينا كثيرا هذا الموسم والذى قبله لكن حينما يكون عادلا ومنصف بين الجميع يجب تقديم الإشادة له وحثه على المضى قدما نحو مزيد من التألق والإزدهار".

وأتم حديثه :"نرى أن تقنية الفار وتدريب الحكام على التعامل معها ساهم كثيرا فى تقليص الأخطاء ومنح كل الأندية حقوقها".