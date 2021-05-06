شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشيد بالتحكيم ويؤكد نتمنى استمراره فى التألق والإزدهار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد علاء وحيد المتحدث باسم الإسماعيلى بأداء التحكيم المصرى ، مؤكدا بأن التحكيم فى المباريات الأربع الماضية للفريق على قدر المسئولية ويعطى كل ذى حق حقه ويقدم أفضل ما لديه من أجل خروج المباراة فى أفضل شكل.
وحقق فريق الإسماعيلى فوزا مثيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
وأضاف :"لانقول ذلك بعد الفوز فقط نعلم جيدا أن التحكيم يقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية ودائما مايسعى للتطوير من نفسه وهو ماينعكس على النهوض بالكرة المصرية نحو الأفضل".
وواصل :"عانينا كثيرا هذا الموسم والذى قبله لكن حينما يكون عادلا ومنصف بين الجميع يجب تقديم الإشادة له وحثه على المضى قدما نحو مزيد من التألق والإزدهار".
وأتم حديثه :"نرى أن تقنية الفار وتدريب الحكام على التعامل معها ساهم كثيرا فى تقليص الأخطاء ومنح كل الأندية حقوقها".
وفى سياف آخر أوضح المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي بأن الحاله الصحية للمدير الفني للفريق إيهاب جلال جيدة ولا صحة للأخبار المتداولة عن تدهور الحالة وهو في عزل منزلي وملتزم ببروتوكول العلاج ، وأوضح علاء وحيد أن حالة إيهاب جلال مُستقرة ولا توجد أي أعراض حادة وأن شاء الله سيعود سريعا لقياده الفريق الأول للنادي الإسماعيلي.
على صعيد متصل ، بدأ حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلى، تصريحاته بعد الفوز على الجونة بثلاثية مقابل هدفين قائلا: "أبارك للجماهير ولمجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية ولإيهاب جلال المدير الفنى". وحقق الدراويش انتصارا دراميا على فريق الجونة فى إطار الأسبوع الــ20 بمسابقة الدورى الممتاز.
وأضاف حمد : "الفوز جاء تتويجا للروح القتالية والإصرار الكبير على حصد الانتصار الغالى، نلعب فقط من أجل الثلاث نقاط للتقدم تدريجيا بجدول الترتيب وأهدى الفوز للجماهير".
وأتبع حديثه: "التراجع كان سببه خوف اللاعبين من تلقى أهداف آخرى خاصة أمام فريق مميز بحجم الجونة". واختتم مدرب الإسماعيلى تصريحاته: "أتمنى من الجميع الاستمرار فى الدعم والمساندة لإعادة الفريق لمكانته المنتظرة".