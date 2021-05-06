الامارات | الاتحاد الإفريقي يعدل موعد مباراتين في دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي يعدل موعد مباراتين في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف)، تعديل موعد مباراتي شباب بلوزداد وضيفه الترجي التونسي، والوداد المغربي مع مضيفه مولودية الجزائر، ضمن ذهاب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وقال شباب بلوزداد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، إن كاف قرر تغيير موعد مباراته أمام ضيفه الترجي التونسي من الجمعة 14 مايو إلى يوم السبت 15 من ذات الشهر.

وأوضح النادي الجزائري ان المباراة ستقام على ملعب "5 يوليو" في العاصمة الجزائرية، على أن يديرها الحكم جاك نجامبو من الكونغو الديمقراطية بمساعدة مواطنه أوليفي كابان سفاري، وسيدو تياما من بوركينافاسو.

من جهته، كشف نادي مولودية الجزائر ان مباراته أمام الوداد المغربي لحساب نفس الدور من ذات المنافسة ستقام يوم الجمعة 14 مايو لتقام في السابعة مساء بتوقيت جرينتش في ملعب "5 يوليو" بدلا من الساعة الثامنة بالتوقيت ذاته.

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