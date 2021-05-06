شكرا لقرائتكم خبر عن حسرة فى الصحف الإسبانية بعد خروج ريال مدريد من دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلَّطت الصحف الإسبانية الضوء على خسارة ريال مدريد أمام تشيلسى، وتوديعه بطولة دورى أبطال أوروبا، من دور نصف النهائى، عقب هزيمته أمس الأول بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

فجاء عنوان صحيفة «ماركا» على غلافها: «القطار دهس ريال مدريد»، بينما كتبت في عنوان فرعى: «انتصار مستحق لتشيلسى المتفوق والريال خارج النهائى».

وأضافت: «لاعبو زيدان المنهكون قدموا كل ما لديهم، لكن هذا لم يكن كافيًا.. المدرب أخطأ في خطته وفى دفعه براموس وهازارد».

وأجمعت صحيفتا «موندو ديبورتيفو» و«سبورت» الكتالونيتان على عنوان واحد وهو «إلى الخارج».

وأضافت «موندو ديبورتيفو» في عناوين فرعية: «الريال ظهر دون المستوى أمام تشيلسى المتفوق ولم يبلغ النهائى»، متابعة: «تشيلسى سينافس السيتى على اللقب، ومستقبل الريال محل شك». من جانبها، ذكرت «سبورت»: «الريال خارج نهائى التشامبيونز، بعدما اكتسحه تشيلسى الذي فاز عن جدارة».

زين الدين زيدان - صورة أرشيفية

وتابعت: «لا يتبقى أمام فريق زيدان سوى لقب الليجا إذا لم يرغب في إنهاء الموسم خالى الوفاض».

في السياق نفسه، كشف برنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى عن تفكير فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في إقالة الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، في نهاية الموسم الجارى، حال خسارة لقب الدورى الإسبانى والخروج من الموسم خالى الوفاض.

وقال البرنامج الإسبانى إن بيريز يدرس بجدية التعاقد مع الإيطالى أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان الإيطالى، في الموسم الكروى الجديد، وذلك بعد الفوز بلقب الكالتشيو بعد غياب 9 سنوات عن خزائن النيراتزورى.