شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في الإسماعيلية بعد الفوز على الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمت الفرحة والسعادة أرجاء مدينة الإسماعيلية عقب الفوز الذي حققه الفريق الكروى الأول بالنادى على الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 20 من الدورى. وقرر مجلس إدارة النادى صرف المستحقات المتأخرة للاعبين، بجانب مكافأة إجادة تقرر الحصول عليها بعد الروح العالية والإصرار الكبير الذي وضح على لاعبى الفريق طوال الـ90 دقيقة، وتمسكهم بالفوز والحصول على النقاط الثلاث كاملة.

ووجهت إدارة النادى الشكر للاعبين والجهاز الفنى على الروح العالية التي ظهروا عليها، وتمسكهم بترك قاع جدول المسابقة والهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى الذي كان يخيم على الفريق منذ بداية الموسم.

من جانبه أبدى حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق، سعادته بالفوز الثالث على التوالى بعدما سبق الفوز على الجونة الفوز على المصرى والإنتاج الحربى، ليصل رصيد الفريق إلى 20 نقطة محتلا المركز الثالث عشر.