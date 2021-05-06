شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصفيات المونديال ينقذ الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، التي كان مقرراً لها في شهر يونيو المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وجاء قرار فيفا بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، مراعياً لظروف اللاعبين والأجهزة الفنية للمنتخبات في ظل تفشى الفيروس وانتشاره بين الدول. وقال الاتحاد الدولى، في بيان أصدره أمس، إنه تمت إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال أشهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر،2021، ومارس 2022.

وكان من المنتظر أن يلعب المنتخب الوطنى مع كل من منتخبى أنجولا، والجابون، في شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن مجموعته التي تضم معهم أيضاً منتخب ليبيا.

وينص النظام الذي حدده الاتحاد الإفريقى في التصفيات على صعود أول كل مجموعة من المجموعات العشر إلى الجولة الأخيرة التي ستقام بعد التعديلات الأخيرة في شهر مارس من العام المقبل، على أن يتم تقسيم المنتخبات العشرة وفقاً للتصنيف العالمى، إلى خمسة منتخبات ضمن المستوى الأول، وخمسة ضمن المستوى الثانى، ويتم إجراء قرعة بحيث يلتقى منتخب من المستوى الأول مع آخر من المستوى الثانى في مباراتى ذهاب وإياب يتأهل الفائز منهما مباشر إلى النهائيات في قطر.

في ذات السياق، سادت حالة من الارتياح بين مسؤولى اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بعد قرار التأجيل.

وتعتزم لجنة المسابقات خلال اليومين المقبلين تعديل جدول مسابقة بطولة الدورى، بعد إلغاء مباراتى المنتخب للاستفادة من فترة التوقف التي كان سيتم إجراؤها لارتباط المنتخب.

وكان من المفترض أن ينتهى الموسم الكروى في مصر هذا الموسم بنهاية شهر سبتمبر المقبل، وهو ما كان سيضع الأندية واتحاد الكرة في مأزق بسبب ضغط المباريات.

من جانبه، قال أحمد مجاهد إن القرار يصب لصالح تخفيف الضغوط على جدول مسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

أضاف أن أغلب الأندية اتفقت على لعب المباريات خلال فترة التوقف لأوليمبياد طوكيو، وهو ما يساعد أيضا على إنهاء الموسم في شهر أغسطس المقبل بدلاً من آخر سبتمبر.