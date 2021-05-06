شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد مصير موسيماني بعد مواجهتى صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مهمًا في الثانية ظهر اليوم الجمعة بمقر النادى بالجزيرة لمناقشة عدد من الموضوعات الساخنة التي طرأت على الساحة الرياضية مؤخرًا، خصوصًا أزمة حكام مباراة القمة التي ستُقام الإثنين المقبل، وذلك بعد رفض اتحاد الكرة طلب الأهلى استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، وذلك بداعى تخوف الأهلى من تكرار أخطاء الحكام التي حدثت خلال مباريات الفريق الأخيرة، كما يناقش المجلس أزمة التحقيق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على خلفية هجومه على الحكام.

وسيكون ملف التحضير لمباراة القمة أحد الموضوعات التي ستكون حاضرة في الاجتماع لما تمثله من أهمية في الأهلى قبل ضربة البداية في ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام صن داونز المقررة منتصف مايو الجارى، فضلًا عن مناقشة ملف استاد الأهلى بعد وضع حجر الأساس مؤخرًا بحضور وزير الرياضة ومحافظ الجيزة، فيما استقر المجلس على إسناد رئاسة بعثة الأهلى التي ستطير إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في جولة الإياب المقررة أحد يومى 21 و22 مايو بدور الثمانية للبطولة الإفريقية، إلى محمود الخطيب، رئيس النادى.

على الجانب الآخر، يبدأ الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى، اليوم الجمعة، التحضير لمواجهة القمة أمام الزمالك التي ستقام الإثنين المقبل، وذلك بدون راحة بعد خوض مباراة الاتحاد السكندرى أمس، وذلك لضيق الوقت، وينتظر أن يجتمع المدير الفنى بالجهاز المعاون لمناقشة برنامج الإعداد للقمة، والاطلاع على التقرير الخاص بحالة المصابين لمعرفة مدى إمكانية لحاقهم بالمباراة.

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وينتظر أن تتضمن تدريبات اليوم التركيز على بعض الأمور الفنية التي يرغب موسيمانى في تطبيقها خلال اللقاء، فيما أجلت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ملف مصير موسيمانى مع الأهلى بسبب انشغال الفريق في ضغط المباريات، على أن يبدأ الحديث عن هذا الموضوع عقب الانتهاء من خوض لقاءى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا مع صن داونز الجنوب إفريقى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 14 و15 مايو، على أن تُقام مباراة الإياب أحد يومى 21 و22 مايو 2021. كانت لجنة التخطيط قد دعت لاجتماع مع موسيمانى لمناقشته في تراجع الأداء والنتائج في ظل الانتقادات التي يتعرض لها المدرب الجنوب إفريقى، خاصة في الآونة الأخيرة بسبب استمرار أزمة الفريق الفنية.

ووفقًا لمصدر داخل الأهلى، فإن مصير موسيمانى متوقف على نتيجة مواجهتى صن داونز، ففى حالة الفوز والتأهل لنصف النهائى سيكون استمرار المدير الفنى حتميًا، خاصة أن مواجهة ربع النهائى تعد الأصعب للأهلى، وفى حالة الخسارة وتوديع دورى الأبطال ستكون الإدارة مطالبة باتخاذ قرار رحيل المدرب والاستعانة بمدرب جديد ينقذ السفينة ويعيد الأهلى إلى سابق عهده.

من ناحية أخرى، قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة السماح لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، بحضور مباريات فريقه، بعد قرار الإدارة القانونية بالاتحاد بحفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد معه، أمس، وأكد عبدالحفيظ خلال التحقيق معه تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام، وأن تصريحاته نقلت بأحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث إنها لم ترد على لسانه.