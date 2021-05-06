شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن مبررًا إضاعة الفرص: «باين حد عاملي عمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برر مروان محسن، مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إهداره الفرص السهلة أمام المرمى بالسحر والأعمال.

وقال مروان محسن في تصريحات تلفزيونية: «باين حد عاملي عمل ولا إيه مش عارف».

وأضاف: «أتمنى أن يقع ثنائي الأهلي محمد شريف وأجايي في هذا الفخ ويتعرضا للمقلب».

ويلعب الأهلي مساء اليوم الخميس أمام الاتحاد السكندري، بمنافسات الجولة رقم 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.