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مروان محسن مبررًا إضاعة الفرص: «باين حد عاملي عمل»

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برر مروان محسن، مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إهداره الفرص السهلة أمام المرمى بالسحر والأعمال.

وقال مروان محسن في تصريحات تلفزيونية: «باين حد عاملي عمل ولا إيه مش عارف».

وأضاف: «أتمنى أن يقع ثنائي الأهلي محمد شريف وأجايي في هذا الفخ ويتعرضا للمقلب».

ويلعب الأهلي مساء اليوم الخميس أمام الاتحاد السكندري، بمنافسات الجولة رقم 20 من مسابقة الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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