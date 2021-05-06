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أيمن عبدالعزيز: أنا أفضل لاعب وسط في تاريخ مصر.. وشحاتة ظلمني

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، أنه أفضل لاعب في مركزه عبر تاريخ الكرة المصرية.

وقال عبدالعزيز خلال تصريحات تليفزيونية:«أنا أفضل لاعب خط وسط في تاريه الكرة المصرية من وجهة نظري».

وأكمل:«تعرضت لظلم كبير من قبل حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر، كنت أعيش أفضل فتراتي الكروية ولكن»المعلم«لم يضمني لصفوف الفراعنة».

وأنهى تصريحاته:«أزمة التجنيد لم تكن سبباً في عدم انضمامي لمنتخب مصر وأرى أنني كنت أحق بالانضمام لصفوف الفراعنة في الفترة من 2005 وحتى 2010».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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