شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يعلق على أسباب هجوم جماهير الأهلي عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فسّر مروان محسن، مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أسباب هجوم جماهير النادي عليه.

وحل مروان محسن، ضيفاً على برنامج «رامز عقله طار» على شاشة إم بي سي مصر.

وقال مروان محسن عن أسباب هجوم الجماهير عليه: «ربما بعض من لجان الكترونية وربما هجوم طبيعي وغير ممنهج».

وسخر رامز جلال من مستوى مروان محسن مع الأهلي قائلاً: «ده أنا مبقوق منك على الآخر».

ويلعب الأهلي اليوم أمام الاتحاد السكندري بملعب الاسكندرية بمنافسات الجولة رقم 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.