شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يحتاج أسبوعين قبل العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مصدر داخل النادي الأهلي أن جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر يحتاج أسبوعين للانتهاء من برنامجه التأهيلي والعودة للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر بعدما غاب عن المشاركة مع فريقه للإصابة .

ويغيب جونيور أجايي للإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال المشاركة في مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستمر غياب جونيور أجايي عن مباريات فريقه ضد الاتحاد السكندري والزمالك في الدوري ثم صن داونز في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن لم يحسم موقفه من اللحاق بإياب ربع نهائي إفريقيا أو استمرار غيابه.

ويعد جونيور أجايي من اللاعبين الأساسيين في صفوف الأهلي ومن أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني لصناعة الفارق في المباريات الصعبة والحاسمة في مشوار الفريق الأحمر بمختلف البطولات.