شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يكشف حقيقة تدهور حالة "إيهاب جلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي بأن الحاله الصحية للمدير الفني للفريق إيهاب جلال جيدة ولا صحة للأخبار المتداولة عن تدهور الحالة وهو في عزل منزلي وملتزم ببروتوكول العلاج ، وأوضح علاء وحيد أن حالة إيهاب جلال مُستقرة ولا توجد أي أعراض حادة وأن شاء الله سيعود سريعا لقياده الفريق الأول للنادي الإسماعيلي.

على صعيد متصل ، بدأ حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلى، تصريحاته بعد الفوز على الجونة بثلاثية مقابل هدفين قائلا: "أبارك للجماهير ولمجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية ولإيهاب جلال المدير الفنى". وحقق الدراويش انتصارا دراميا على فريق الجونة فى إطار الأسبوع الــ20 بمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف حمد : "الفوز جاء تتويجا للروح القتالية والإصرار الكبير على حصد الانتصار الغالى، نلعب فقط من أجل الثلاث نقاط للتقدم تدريجيا بجدول الترتيب وأهدى الفوز للجماهير".

وأتبع حديثه: "التراجع كان سببه خوف اللاعبين من تلقى أهداف آخرى خاصة أمام فريق مميز بحجم الجونة". واختتم مدرب الإسماعيلى تصريحاته: "أتمنى من الجميع الاستمرار فى الدعم والمساندة لإعادة الفريق لمكانته المنتظرة".