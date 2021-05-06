شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الاولمبياد.. إبراهيم مصطفى أول مصرى وعربى يحقق ميدالية أولمبية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا الأولمبياد هى سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة وأهم المعلومات عن البعثات المصرية وتاريخ مشاركتها في الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

تعد دورة أمستردام 1928هى أول بطولة أولمبية تحقق فيها مصر ميداليات والتى وصلت إلى 4 ميداليات متنوعة من بينها ذهبية إبراهيم مصطفى بطل المصارعة.

وتكونت بعثة المصارعة فى أولمبياد أمستردام 1928 من 4 لاعبين هم إبراهيم مصطفى والذى رفع العلم الأولمبي فيها، وعلى كامل وإبراهيم كامل وإبراهيم صبيح، وكان مصطفى أكثرهم خبرة فى ظل صغر سن الثلاثى الآخر وقتها.

ويعد إبراهيم مصطفى اللاعب الوحيد الذى تم تسجيل حركة فنية باسمه بعد أداؤه فى أولمبياد أمستردام، و اللاعب الوحيد الذى تقام بطولة سنوية باسمه حتى الآن

ويعد أيضا أول لاعب مصري وعربى يفوز بميدالية ذهبية أوليمبية في المصارعة وقد تولى تدريب منتخب مصر القومي للمصارعة فى وقت سابق، وتوفى يوم 9 أكتوبر 1968.