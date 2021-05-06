شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن" .. أحمد سمير فرج: أدعو لعودة كرة الإسماعيلى الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون استجابتها فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان الكريم كانت من نصيب الإسماعيلى حيث تمنى أحمد سمير فرج نجم الدراويش الأسبق عودة فريقه السابق للإمتاع والإبداع كما كان سابقا والعودة للمنافسة والتواجد بين الكبار كعادته.

وأكد أحمد سمير فرج أن الإسماعيلى بدأ يستعيد عافيته منذ قدوم إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية وظهر ذلك على النتائج الإيجابية التى بدأت تحقق والانتصارات المتتالية التى حققوها أصحاب الرداء الأصفر.

وفى سياق متصل ولد نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، اليوم الأربعاء فى 20 مايو 1986، بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبدأ صاحب القدم اليسرى الذهبية مشواره الكروى من الأهلى، لكن لم يبتسم له الحظ كثيراً فى القلعة الحمراء ولم يحصل على فرصته رغم إمكانياته الفنية التى لم يختلف عليها اثنان، رحل فى هدوء من الأهلى شأنه شأن مئات المواهب التى لم تحصل على فرصتها فى النادى العريق وتنّقل أحمد سمير بين عدة أندية ولعب للزمالك والإسماعيلى، كما لعب لجميع منتخبات مصر بمختلف أعمارها، وحصد لقب أفضل لاعب فى دورة حوض النيل عام 2011

لم يصنع سمير فرج لنفسه شعبية فى القطبين لكن صنع جماهيرية طاغية فى الدراويش لدرجة جعلت الجمهور الإسماعيلاوى يكتب اسمه "ع الحيطان"، أحمد سمير فرج من أكاديمية الأهلى وبدأ تألقه بقميص الإسماعيلى واستمر مع الدراويش فى الفترة ما بين 2007 وحتى 2012، وبعد فترة قصيرة مع نادى ليرس البلجيكي، انضم أحمد سمير فرج إلى الزمالك قبل أن يعود إلى الإسماعيلى مجددا.

الظهور الأخير لأحمد سمير فرج في الدوري المصري كان بقميص الداخلية، قبل أن يعلن الاعتزال فى يوليو 2018 عبر حسابه على فيس بوك قائلا، “شكرا كره القدم خلتيني العب في اكبر 3 انديه في مصر، وجميع مراحل المنتخبات الوطنيه، واحتراف في ليرس البلجيكي وسو شو الفرنسي”.

وأضاف، “قضيت 32 عاما من الحب والمتعه وارتباطي بجمهور كبير وعظيم من محبين ومنافسين أشكركم علي تغيير حياتي للأفضل دائما وأرجو أن أكون شرفت أسرتي وأهلي وأن كنت خير سفير لبلدي القناطر الخيريه”.

وتابع، “وأتمني من الجميع أن يكون أستمتع مني بأفضل لحظات وحياتي وآسف لو قصرت في فتره بدون قصد وبطلب من الجميع الدعاء لي في الخطوه القادمة”.