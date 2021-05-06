الزمالك يصعد أزمة دوري 99 وقرارات اتحاد اليد للأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن اللجنة التي تدير النادي تقدمت بخطاب إلى اللجنة الأولمبية بشأن المخالفات الواقعة من اللجنة الثلاثية بشأن بطولة دوري 99.

وأكد الزمالك عبر الموقع الرسمي أن بطولة 99 شهدت مخالفة واضحة للوائح المنظمة للبطولة بعدم منح الزمالك لقب بطولة ٩٩ بحسب اللائحة التي تنصف الزمالك.

وكان اتحاد الكرة قد قرر اللجوء لمباراة فاصلة لحسم هوية بطل دوري الجمهورية 99 قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة.

وذكر الزمالك في البيان : "وبحسب اللائحة المنظمة للبطولة والمعتمدة من اتحاد الكرة فإن الزمالك هو بطل الجمهورية ٩٩، إلا إن اتحاد الكرة قرر مخالفة اللائحة."