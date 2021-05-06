بعد تأجيل الفيفا..جدول المواعيد الجديدة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن أفريقيا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تأجيل موعد تصفيات كأس العالم 2022 في أفريقيا، من شهر يونيو المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووضع الفيفا موعيدًا جديدة في جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا بدلاً من الجدول القديم الذي وضعه عند سحب قرعة دور المجموعات في يناير 2020، وقرر ترحيل مباريات شهر يونيو 2021 إلى شهر سبتمبر من نفس السنة.

وقال الفيفا في بيانه “نؤكد أنه وبعد التعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) وبالنظر إلى الوضع الراهن المتأثر بجائحة فيروس كورونا، والحاجة لضمان ظروف لعب مثالية لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي كان مقررًا أن تبدأ في يونيو 2021”.

وأوضح البيان “تم إعادة جدولة مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ثم مارس 2022”.

جدول المواعيد الجديدة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن أفريقيا

ستقام الجولتان الأولى والثانية من دور مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 في التوقف الدولي للفيفا مطلع شهر سبتمبر 2021، وستقام الجولتان الثالثة والرابعة في أكتوبر، والخامسة والسادسة في نوفمبر، على أن تقام المباريات الفاصلة المؤهلة إلى المونديال مباشرة (الدور النهائي) في شهر مارس 2022، أي قبل كأس العالم بـ 8 أشهر.

وسيتأهل أصحاب الصدارة في العشر مجموعات إلى الدور النهائي من التصفيات لتحديد خمس منتخبات لتمثيل أفريقيا في مونديال قطر 2022.