زيدان يُقر بأحقية تشيلسي، وينتظر ردة فعل الفريق في الليجا

أقر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بأحقية تشيلسي في الترشح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليلة أمس الاربعاء، مشيدًا بقوة الفريق اللندني واستحقاقه للتواجد في نهائي أتاتورك.

وانتهت مباراة إياب نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج بفوز النادي اللندني بهدفين نظيفين، ليضمن التأهل لنهائي اسطنبول لمواجهة مانشستر سيتي في النهائي، بعد أن تعادل في الذهاب مع الريال بنتيجة 1/1.

وقال زين الدين زيدان “أنا فخور وسعيد بوصول لاعبي فريقي لهذه المرحلة من دوري الابطال وسط كل هذه الظروف. لقد فعلت كل ما بوسعي في هذه النسخة من البطولة، الآن التركيز على الدوري الاسباني”.

ما أسباب خروج ريال مدريد أمام تشيلسي؟

‏حدد زيدان أسباب خروج ريال مدريد أمام تشيلسي في حديثه مع وسائل الإعلام، وتصدر ضعف الهجوم تلك الأسباب.

وقال زيدان “افتقرنا للقوة في الهجوم، وصلتنا العديد من الفرص في الشوط الأول لكننا لم نستغلها. ‏من المستحيل أن يكون اللاعبون سعداء بعد الخسارة، ولكن هذا طبيعي، سنبدأ غدًا بالاستعداد لمباراة إشبيلية وبطولة الليجا”.

وعن التشكيلة الأساسية التي بدأ بها مدرب ريال مدريد مباراة تشيلسي حيث دفع بالعائد من الإصابة إيدين هازارد، واعتمد على فينسيوس جونيور كظهير أيمن، وفسر زيدان ذلك قائلاً “لست نادمًا على اختياراتي في هذه المباراة”.

وأوضح زيدان: “التشكيلة؟ لم أندم على شيء، العناصر الذين دفعت بهم كانوا جاهزين. ‏فينيسيوس لعب في مركز مختلف، حاولت التغيير بعد أن تعقدت الأمور ولكن تشيلسي كان متفوّقًا، يجب علينا نهنئهم”.

وعن هازارد غير الجاهز للمباراة كما تبين طيلة 87 دقيقة قال ‏زيدان “هازارد؟ يحتاج للاستمرارية، عليه أن يلعب أكثر لكي يستعيد الثقة في نفسه، هي مباراته الثانية على التوالي فقط، شيئًا فشيئًا سيصل لأعلى مستوياته”.

‏ وعن اللعب منذ البداية بثلاثة قلوب رغم أن الفريق نادراً ما لعب بنفس الخطة قال المدرب الفرنسي “الرسم كان واضحًا فقد لعبنا بهذا الشكل مرات عديدة، مباراة اليوم لم تسر كما أردنا وقد خسرنا العديد من الصراعات، كنا نفتقد لشيء ما”.

‏ وأكمل حديثه: “ليس هنالك فائدة الآن من البحث عن الأعذار، انتهت المباراة واستحق تشيلسي التأهل، وفي النهاية أكرر فخري باللاعبين فقد وصلوا لمرحلة رائعة بظروف صعبة”.