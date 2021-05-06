كأس العرش المغربي | الرجاء يُودع بركلات الحظ، والوداد يواصل المشوار

ودع الرجاء الرياضي بطولة كأس العرش المغربي بعد خسارته 5-3 بركلات الترجيح أمام الجيش الملكي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، فى المباراة التي جمعتهم على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله.

وتأهل الجيش الفائز باللقب 11 مرة، وهو رقم قياسي، لمواجهة رجاء بني ملال المنتمي للدرجة الثانية والذي صعد على حساب حسنية أكادير.

وتقدم الرجاء فى نتيجة المباراة عبر محمود بنحليب في الدقيقة 52، لكن الجيش أدرك التعادل بتسديدة عمر الجيراري من خارج منطقة الجزاء، ونجح لاعبو الجيش في تسجيل جميع ركلاتهم فيما أهدر محمد المكعازي ركلة ترجيح للرجاء ليودع كأس العرش المغربي.

وواصل الوداد الرياضي مشوار ببطولة كأس العرش المغربي وتأهل الى الدور نصف النهائي عقب فوزه على ضيفه شباب المحمدية برباعية نظيفة.

وعلى المركب الرياضي محمد الخامس، سجل أيوب الكعبي هدفين في الدقيقتين 26 و45 وأضاف وليد الكرتي هدفين في الدقيقتين 56 و63 ليقودا الوداد للفوز على شباب المحمدية بأربعة أهداف دون رد والتأهل للمربع الذهبي.

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