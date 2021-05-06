توخيل: الفوز على ريال مدريد؟ أنا محظوظ

اعتبر المدير الفني الألماني، توماس توخيل، أنه رجل محظوظ بالفوز الذي حققه على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم أمس الاربعاء، ليعود لينافس على اللقب للعام الثاني على التوالي.

وقاد توماس توخيل فريق باريس سان جيرمان للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبعد أقل من سنة عاد ليكرر نفس الإنجاز لكن مع فريقه الجديد “تشيلسي” الذي بدأ معه مسيرته في ديسمبر الماضي خلفًا للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.

وضمن فريق توماس توخيل بطاقة العبور لنهائي دوري أبطال أوروبا 2021 في مدينة اسطنبول في تركيا لمباقاة مانشستر سيتي بعد فوزه على البطل القياسي للمسابقة ريال مدريد بنتيجة 1/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال توخيل للصحفين “تأهل الفريق الأحق إلى المباراة النهائية، تشيلسي اكتسح المباراة، كان يجب ان نسجل نتيجة تاريخية على ريال مدريد“.

وتابع وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي “أنا سعيد جداً بالوصول إلى نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، ومحظوظ جداً بهذه الفرصة “.

وأضاف توخيل “هيا إلى اسطنبول ونفعلها، لدينا فرصة لكتابة التاريخ. إنه انجاز عظيم ويجب علينا ان نهنئ جميع عناصر الفريق”.

وعن التحضير للنهائي أمام مانشستر سيتي الانجليزي، وطريقة لعب فريق بيب جوارديولا قال المدير الفني الألماني “لا تسألني عن الطريقة، اسألني قبل 4 ايام من النهائي وليس الآن”.

وختم توخيل “الوقت مبكر جدا، يمكن أن تكون هناك اصابات أو لاعبين ليسوا في مستواهم، علينا الانتظار، ونأمل ان نصل اسطنبول بتشكيلة كاملة”.