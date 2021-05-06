الامارات | اتفاق بين "فايزر" واللجنة الأولمبية الدولية لتوفير اللقاحات للرياضيين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين "فايزر" واللجنة الأولمبية الدولية لتوفير اللقاحات للرياضيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مختبرا فايزر وبيونتيك اليوم عن إبرام مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير لقاحات ضد فيروس "كوفيد-19" للرياضيين والوفود من جميع الدول المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل إلى الصيف المقبل. وقال المختبران اللذان يهيمن لقاحهما المضاد لفيروس كوفيد على حملات التطعيم العالمية، في بيان إنهما "سينسقان مع اللجان الوطنية الأولمبية في جميع أنحاء العالم".

واستبعدت اللجنة الأولمبية الدولية دائماً جعل التطعيم إلزاميًا للألعاب المقررة في الفترة بين 23 يوليو والثامن من أغسطس المقبلين، بل وحتى المطالبة بإعطاء الأولوية للرياضيين، لكنها شجعت لأشهر أكبر عدد ممكن من المشاركين على التطعيم. وأوضح المختبران أن عمليات التسليم الأولى للقاح بيونتيك-فايزر يجب أن تبدأ في "نهاية شهر مايو حيثما أمكن ذلك، لضمان حصول أعضاء الوفود المشاركة على جرعتهم الثانية قبل وصولهم إلى طوكيو".

وستكون هذه الجرعات بالإضافة إلى عمليات التسليم المخطط لها مسبقاً كجزء من الطلبات المقدمة من الحكومات أو برنامج كوفاكس الدولي. وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بهذه المبادرة في البيان الصحافي، وقال "هذا التبرع باللقاح هو أداة أخرى في مجموعة الأدوات التي ستساعد في جعل دورة الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية البارالمبية طوكيو 2020 حدثًا صحياً وآمنًا لجميع المشاركين، مع إظهار تضامننا مع مضيفنا، اليابان".

ومن المقرر أن تستضيف الألعاب الأولمبية حوالي 11 ألف رياضي، لكن العديد منهم قد تم تطعيمهم سابقاً من خلال برامجهم الوطنية "أو تلقوا الوعد بالتلقيح" بحسب اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي يمكن أن تهم الاتفاقية مع فايرز-بيونتيك بضعة آلاف من الرياضيين، وكذلك جميع أعضاء الوفود.

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