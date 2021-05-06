شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو: بنزيمة لا يقارن بأى مهاجم فى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى البلجيكى روميلو لوكاكو، الذي أُعلن بطلا للدورى الإيطالى (سيرى آ) مع فريقه إنتر ميلان، أن أفضل مهاجم في العالم هو لاعب ريال مدريد الفرنسى كريم بنزيمة. وقال البلجيكى الدولى، خلال مقابلة بثتها شبكة (RTBF) البلجيكية، ردا على سؤال حول من يعتبره أفضل مهاجم في العالم الآن: «كريم بنزيمة، لا توجد مقارنة».

وتطرق لوكاكو (27 عاما)، الذي سجل 27 هدفا في 42 مباراة هذا الموسم، إلى مواطنيه البلجيكيين في صفوف ريال مدريد، الحارس تيبو كورتوا والمهاجم إيدين هازارد، اللذين سيواجهان تشيلسى الليلة في إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وقال إنه سيبعث لهما رسالة قبل المباراة.

روميلو لوكاكو - صورة أرشيفية

وعن هازارد، قال لوكاكو إنه «فى حالة ذهنية جيدة». واختتم تصريحاته بقوله «سيلعب مرة أخرى (أمام تشيلسى)، وآمل أن يتمكن في نهاية الموسم من الفوز بالدورى ودورى الأبطال.. يمكننا الاستفادة من خدماته بنسبة 100% في كأس الأمم الأوروبية؛ بنسبة 100% إيدين سيكون رائعا».