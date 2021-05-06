شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعرض أومتيتى على ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية عن عرض فريق برشلونة للفرنسى صامويل أومتيتى على ليفربول الإنجليزى من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وحسبما نشر موقع «سنترال أنفيلد»، المقرب من نادى ليفربول، فإن صامويل أومتيتى عُرض على الريدز من قبل الفريق الكتالونى مقابل 6 ملايين إسترلينى. ويعرض مسؤولو برشلونة صامويل أومتيتى للبيع، على الرغم من امتداد عقده حتى يونيو 2023. وأكمل الموقع أن إدارة ليفربول رفضت العرض المقدم من جانب برشلونة، وتواصل الزحف نحو الشاب إبراهيما كوناتى مدافع لايبزيج الألمانى. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كوناتى واحد من خمسة لاعبين في قلب دفاع يتطلع الريدز للتوقيع معهم مع تقارير مختلفة تزعم أن الصفقة على وشك الانتهاء.

على جانب آخر، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة سوف يحصل على مليون يورو من نظيره إنترميلان بعد تتويجه بلقب الدورى الإيطالى الموسم الحالى للمرة الأولى منذ عام 2010، بموجب بند في عقد النجم التشيلى أروتور فيدال.

وكان إنتر ميلان قد ضم التشيلى المخضرم صاحب الـ 33 عاما، الصيف الماضى قادما من برشلونة في صفقة مجانية، ولكن وضع البارسا بعض البنود في العقد كحوافز.

وذكرت شبكة «سكاى سبورتس» الإيطالية أن إنتر ميلان سوف يقوم بدفع مبلغ مليون يورو لصالح برشلونة بعد تتويجه بلقب الدورى الإيطالى الموسم الحالى وفقا لبند في عقد التشيلى أرتورو فيدال.

برشلونة يستعد لمواجهة قوية أمام أتليتكو مدريد

ونجح النيراتزورى في إنهاء احتكار يوفنتوس للقب الكالتشيو، الذي توج بلقبه في آخر 9 مواسم متتالية.

في سياق آخر، يعتبر ليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى بمثابة الكابوس المزعج لنادى أتلتيكو مدريد، حيث يستعد كلا الفريقين للمواجهة بينهما السبت المقبل في مواجهة حاسمة ومرتقبة بالدورى الإسبانى.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، يعد أتلتيكو مدريد هو الضحية المفضلة الثانية لميسى، حيث سجل بشباكه 32 هدفًا في 42 مباراة بمتوسط 0.76 هدف في المباراة. فقط إشبيلية هو من عانى أكثر أمام ميسى الذي سجل بشباكه 38 هدفًا، وكذلك فالنسيا برصيد 31 هدفا. وكانت أفضل سلسلة انتصارات لميسى على أتلتيكو مدريد برصيد 7 انتصارات متتالية على وجه التحديد بين 11 يناير 2015 و5 أبريل 2016 بواقع أربع مباريات بالدورى، واثنتين بالكأس، وواحدة بدورى أبطال أوروبا. كما عاش الأرجنتينى أيضًا أسوأ سلسلة عدم فوز على أتلتيكو مدريد ما بين 21 أغسطس 2013 و17 مايو 2014 بواقع ست مباريات متتالية دون تذوق الفوز، بواقع 5 تعادلات وخسارة واحدة ولم يسجل أي هدف.