شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يحصل على 9 ملايين يورو من السبيرز بعد التعاقد مع «روما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «سكاى سبورتس» عن التفاصيل المالية فى عقد البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق روما الإيطالى الجديد، والذى سيتولى المسؤولية مع انطلاق الموسم المقبل، والتى كشفت عددًا من المفاجآت، أبرزها تحمل ناديه السابق قيمة 9 ملايين يورو من قيمة الشرط الجزائى البالغ 16 مليون يورو، والذى كان سيدفعه حال عدم حصوله على وظيفة جديدة.

ووفقًا للتقرير فإن نادى توتنهام الإنجليزى سيقوم بدفع 9 ملايين يورو، بعدما تحمل روما راتبه السنوى البالغ 7 ملايين يورو، قيمة الفارق فى راتب المدير الفنى السابق جوزيه مورينيو للموافقة على رحيل المدرب إلى صفوف نادى روما الإيطالى. وتم الاتفاق على هذا المبلغ ليعوض المدرب البرتغالى راتب الموسم المقبل حيث حدد فريق العاصمة الإيطالية راتبًا قدره 7 ملايين يورو فى العام الأول.

إحدى الفرص الضائعة من جاريث بيل لاعب توتنهام

وأعلن نادى روما الإيطالى إقالة باولو فونسيكا من منصب المدير الفنى للفريق عقب نهاية الموسم الجارى، قبل يومين من مواجهة مانشستر يونايتد فى إياب نصف نهائى الدورى الأوروبى، بسبب سوء النتائج بعدما خسر نادى العاصمة الإيطالية مبارياته الثلاث الأخيرة، 2 فى الدورى الإيطالى، وبينهما هزيمة مذلة أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الأوروبى بنتيجة 2-6، وسبق أن قاد مورينيو عدة أندية، هى: إف سى بورتو، وتشيلسى، وإنتر، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير.